Цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту - НБУ

"Цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту (3,1%). Это произошло вследствие временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси, обусловленных попаданием загрязненной нефти из РФ в нефтетранспортную систему, а также под влиянием роста мировых цен на нефть в предыдущие месяцы", - сообщили в НБУ.

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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



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