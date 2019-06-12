Ціни на паливо в річному вимірі повернулися до зростання - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Базова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Ціни на паливо в річному вимірі повернулися до зростання (3,1%). Це відбулося внаслідок тимчасових перебоїв з поставками нафтопродуктів з Білорусі, зумовлених потраплянням забрудненої нафти з РФ у нафтотранспортну систему, а також під впливом зростання світових цін на нафту в попередні місяці", - повідомили у НБУ.
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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
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