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В эти выходные в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

Киев • УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в эти выходные из-за осадков, метели и оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В эти выходные в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Так, значительная снеголавинная опасность ожидается 15-17 апреля в высокогорье Закарпатской области и 16-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНН, на выходных, 16-17 марта, в Украине небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, лишь на юге страны без осадков.

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Ранее синоптики дали прогноз на март.

Также напомним, что погода в Киеве 8 марта побила рекорды.

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