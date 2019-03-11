Українців попередили про можливе погіршення імунітету та мігрені через погоду

КИЇВ. 11 березня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 11 по лютого по 15 березня будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.