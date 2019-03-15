Цими вихідними у Карпатах очікується значна лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей цими вихідними через опади, хуртовини та відлигу очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з опадами, хуртовинами та з подальшою відлигою очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.
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Так, значна сніголавинна небезпека очікується 15-17 березня у високогір’ї Закарпатської області та 16-18 березня у високогір’ї Івано-Франківської області.
Як повідомляв УНН, на вихідних, 16-17 березня, в Україні невеликий, місцями помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів.
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Раніше синоптики дали прогноз на березень.
Також нагадаємо, що погода в Києві 8 березня побила рекорди.