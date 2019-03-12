У Криму пішов сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Криму сьогодні в другій половині дня пішов мокрий сніг. Про це повідомили Крим.Реаліі, передає УНН.
За даними видання, зокрема снігопад спостерігають мешканці Білогірського району та інших центральних районів півострова. Сніг на поверхні землі не затримується і відразу ж тане. Негода посилилася.
Раніше в кримському Гідрометцентрі повідомляли, що в зв'язку з впливом південного циклону вдень 12 березня в Криму очікуються складні погодні умови: сильний дощ, що переходить в сніг, місцями дуже сильні опади, ожеледно-ізморозевие відкладення, посилення північно-східного вітру 20-25 метрів в секунду. Рятувальники попередили про "жовтий рівень" небезпеки в Криму через негоду.
Нагадаємо, в Києві 11 березня через погіршення погодних умов, дощу і шквального вітру від 15 до 20 метрів в секунду, різко збільшилася кількість аварійних відключень електроенергії.