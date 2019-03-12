В Крыму пошел снег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Крыму сегодня во второй половине дня пошел мокрый снег. Об этом сообщили Крым.Реалии, передает УНН.
По данным издания, в частности снегопад наблюдают жители Белогорского района и других центральных районов полуострова. Снег на поверхности земли не задерживается и сразу же тает. Непогода усилилась.
Ранее в крымском Гидрометцентре сообщали, что в связи с влиянием южного циклона днем 12 марта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра 20-25 метров в секунду. Спасатели предупредили про "желтый уровень" опасности в Крыму из-за непогоды.
Напомним, в Киеве 11 марта из-за ухудшения погодных условий, дождя и шквального ветра от 15 до 20 метров в секунду, резко увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии.