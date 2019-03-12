Шквальный ветер обесточил дома в шести районах Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве 11 марта из-за ухудшения погодных условий, дождя и шквального ветра от 15 до 20 метров в секунду, резко увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Киевские электросети", передает УНН.
"За сутки, 11 марта штормовой ветер стал причиной 39 частичных отключений кабельных и воздушных линий в 6 районах: Голосеевском, Соломенском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время непогоды в Киеве травмированы четыре человека
Отмечается, что наиболее масштабным стало отключение в Голосеевском районе - было полностью обесточено 22 трансформаторных подстанции, и еще 30 были обесточены частично. Без света остались 224 многоквартирных жилых дома, 482 частных дома и 35 учреждений.
Коммунальщики добавили, что центр города и восточная часть Левого берега не пострадали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода в Украине унесла жизни двух человек, еще четверо в больнице
Напомним, сильный ветер, который обрушился на Украину накануне повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве.
Как сообщал УНН, без света из-за непогоды остались почти 540 городов и сел.