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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 1903 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 112829 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117110 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119745 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120133 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150634 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116755 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Шквальный ветер обесточил дома в шести районах Киева

Шквальный ветер обесточил дома в шести районах Киева

Киев  •  УНН

 • 13487 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве 11 марта из-за ухудшения погодных условий, дождя и шквального ветра от 15 до 20 метров в секунду, резко увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Киевские электросети", передает УНН.

"За сутки, 11 марта штормовой ветер стал причиной 39 частичных отключений кабельных и воздушных линий в 6 районах: Голосеевском, Соломенском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наиболее масштабным стало отключение в Голосеевском районе - было полностью обесточено 22 трансформаторных подстанции, и еще 30 были обесточены частично. Без света остались 224 многоквартирных жилых дома, 482 частных дома и 35 учреждений.

Коммунальщики добавили, что центр города и восточная часть Левого берега не пострадали.

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Напомним, сильный ветер, который обрушился на Украину накануне повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве.

Как сообщал УНН, без света из-за непогоды остались почти 540 городов и сел.

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Киев

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