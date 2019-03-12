Під час негоди у Києві травмувалися четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Минулої доби під час негоди у Києві було травмовано 4 особи, з яких 2 дітей. Про це повідомила прес-служба столичного управління ДСНС, передає УНН.
"За даними служби "103", під час негоди у м. Києві травмовано 4 особи, з них 2 дітей. З яких 1 особа отримала порізи склом, 1 дорослий та 2 дітей отримали травми падаючими деревами", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники уточнили, що упродовж минулої доби підрозділи Головного управління виїжджали 30 разів для надання допомоги населенню міста, пов'язаними з погіршенням погодних умов.
"З яких 16 разів на прибирання повалених дерев, 10 разів на прибирання висячих елементів покрівлі, 2 рази на повалені зупинки та по одному разу на прибирання електроопори, кріплення банера", - зазначили у ДСНС.
Загалом до ліквідації наслідків негоди у Києві залучили 31 одиницю техніки та 143 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
За даними рятувальників, вчора швидкість вітру у столиці становила від 25 до 30 м/с.
Нагадаємо, в Україні внаслідок негоди зі шквалистим вітром загинули двоє людей, ще четверо осіб опинилися у лікарні.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва через сильний вітер зірвало дах з кількаповерхового житлового будинку.