Во время непогоды в Киеве травмировались четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшие сутки во время непогоды в Киеве было травмировано 4 человека, из которых 2 детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГСЧС, передает УНН.
"По данным службы "103", во время непогоды в г. Киеве травмированы 4 человека, из них 2 детей. Из которых 1 человек получил порезы стеклом, 1 взрослый и 2 детей получили травмы падающими деревьями", - говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что за прошедшие сутки подразделения Главного управления выезжали 30 раз для оказания помощи населению города, связанными с ухудшением погодных условий.
"С которых 16 раз на уборку поваленных деревьев, 10 раз на уборку висячих элементов кровли 2 раза в поваленные остановки и по одному разу на уборку электроопоры, крепления баннера", - отметили в ГСЧС.
Всего в ликвидации последствий непогоды в Киеве привлекли 31 единицу техники и 143 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
По данным спасателей, вчера скорость ветра в столице составляла от 25 до 30 м/с.
Напомним, в Украине в результате непогоды со шквалистым ветром погибли два человека, еще четверо оказались в больнице.
Как сообщал УНН, в центре Киева за сильного ветра сорвало крышу с многоэтажного жилого дома.