Шквальний вітер знеструмив будинки у шести районах Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Києві 11 березня через погіршення погодних умов, дощу та шквального вітру від 15 до 20 метрів в секунду, різко збільшилася кількість аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляє прес-служба "Київські електромережі", передає УНН.
"За добу, 11 березня штормовий вітер став причиною 39 часткових відключень кабельних та повітряних ліній в 6 районах: Голосіївському, Солом'янському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Дарницькому", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що найбільш масштабним стало відключення в Голосіївському районі - було повністю знеструмлено 22 трансформаторних підстанції, і ще 30 були знеструмлені частково. Без світла залишилися 224 багатоквартирних житлових будинки, 482 приватних та 35 установ.
Комунальники додали, що центр міста і східна частина Лівого берега не постраждали.
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Нагадаємо, сильний вітер, який обрушився на Україну напередодні, повалив понад 160 дерев та пошкодив 310 дахів у 15 областях та Києві.
Як повідомляв УНН, без світла через негоду залишилися майже 540 міст і сіл.