Циклон из Польши принесет в Украину дожди и град: прогноз погоды на 28 июля

В понедельник, 28 июля, из-за циклона Karlheinz, идущего из Польши, на западе Украины пройдут дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы, а местами град. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

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По словам синоптика, неустойчивая дождливая погода завтра также будет в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха будет очень высокой в Днепропетровской области и на юге Украины - ожидается +32…+39 градусов.

В западных областях и на севере Украины в понедельник будет комфортная температура воздуха, в течение дня +23…+29 градусов. В центральных областях - жара, +30…+35; на Днепропетровщине до +37; на Винниччине и Полтавщине +25…+30 градусов. В восточных областях 28-го июля предполагается +30…+33 градуса – пишет Диденко.

В то же время в Киеве будут периодические ливни и грозы. Температура воздуха составит +25…+28 градусов.

Напомним

Министр экономики Алексей Соболев сообщил о значительных потерях урожая из-за засухи в шести областях Украины, среди которых Донетчина, Николаевщина, Одесщина, Херсонщина, Днепропетровщина и Запорожье.