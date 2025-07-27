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Циклон з Польщі принесе в Україну дощі і град: прогноз погоди на 28 липня

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Циклон Karlheinz з Польщі спричинить дощі, грози, шквали та град на заході України 28 липня. Нестійка погода також очікується у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Циклон з Польщі принесе в Україну дощі і град: прогноз погоди на 28 липня

В понеділок, 28 липня, через циклон Karlheinz, який йде з Польщі, на заході України пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали, а подекуди град. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

За словами синоптика, нестійка дощова погода завтра також буде у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та частково Чернігівській областей. На решті території України пануватиме суха погода.

Температура повітря буде дуже високою у Дніпропетровській області і на півдні України - очікується +32…+39 градусів.

У західних областях та на півночі України в понеділок буде комфортна температура повітря, протягом дня +23…+29 градусів. У центральних областях - спека, +30…+35; на Дніпропетровщині до +37; на Вінниччині та Полтавщині +25…+30 градусів. У східних областях 28-го липня передбачається +30…+33 градуси

– пише Діденко.

Водночас у Києві будуть періодичні зливи і грози. Температура повітря становитиме +25…+28 градусів.

Нагадаємо

Міністр економіки Олексій Соболєв повідомив про значні втрати врожаю через посуху у шести областях України, серед яких Донеччина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Євген Устименко

Євген Устименко

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