ЦИК россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты.
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес.
Фиксировала объекты украинских войск и отправляла оккупантам: задержана вражеская информаторша
В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая тайно фиксировала места дислокации украинских войск и передавала информацию российским военным через анонимный чат. Женщину поймали при попытке передать разведывательные данные, которые могли бы разоблачить передвижения войск.
Оккупанты используют "Грады" для отражения атак морских дронов по кораблям рф - партизаны
Российские войска используют ракетные системы "Град" и "Тор" для защиты кораблей в Севастополе от атак украинских беспилотников, сообщают украинские партизаны.
В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях
В ростовской области упал и взорвался беспилотник, сообщил губернатор российского региона. Это произошло после того, как россия также сообщила о якобы "уничтожении" беспилотника над брянской областью ранее в этот же день.
"Думаю, скоро будет мощный договор" - Зеленский о соглашении с Германией о гарантиях безопасности
Украина и Германия достигли прогресса в обсуждении соглашения о гарантиях безопасности. Президент Зеленский считает, что "мощное соглашение" будет подписано в ближайшее время.
Экс-подопечного соратника Гройсмана подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств
Михаила Луценко, бывшего директора предприятия "Винницкая транспортная компания", подозревают в причастности к отмыванию почти 14 миллионов гривен средств городского бюджета.
В ВСУ рассказали, кто сейчас больше всего нужен в армии
В Вооруженных силах Украины заявили, что пехотинцы сейчас являются наиболее востребованными военными специалистами.
россияне за сутки 12 раз обстреляли Донецкую область: разрушено админздание, повреждены детсад, газопровод и ЛЭП
российские войска 12 раз обстреляли Донецкую область, разрушив административное здание и повредив детский сад, газопровод, линию электропередач и жилые дома.
Во Львовской области столкнулись Audi A6 и Land Rover: погибла 27-летняя женщина, три человека ранены
Один человек погиб и трое травмированных в результате автостолкновения в Червонограде.