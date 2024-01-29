ЦИК россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала владимира путина как кандидата на пост президента россии, пишут росСМИ, информирует УНН.

ЦИК зарегистрировала владимира путина кандидатом на президентских выборах - пишут российские СМИ.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить намерение кремля провести выборы президента рф на временно оккупированных территориях, а также ввести санкции в отношении причастных к их организации.

Напомним

ЦИК рф официально приняла решение о проведении голосования на выборах президента на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые "выборы" на ВОТ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

Британская разведка: рф использует псевдовыборы на ВОТ, чтобы создать впечатление легитимности вторжения