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ЦВК росії зареєструвала путіна кандидатом у президенти

ЦВК росії зареєструвала путіна кандидатом у президенти

Київ • УНН

 • 69024 перегляди

Центральна виборча комісія росії зареєструвала путіна кандидатом у президенти.

Центральна виборча комісія зареєструвала володимира путина як кандидата на посаду президента росії, пишуть росЗМІ, інформує УНН

ЦВК зареєструвала володимира путіна кандидатом на президентських виборах

- пишуть російські ЗМІ. 

Доповнення

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту засудити намір кремля провести вибори президента рф на тимчасово окупованих територіях, також запровадити санкції щодо причетних до їх організації.

Нагадаємо

ЦВК рф офіційно ухвалила рішення про проведення голосування на виборах президента на тимчасово окупованих територіях України. Так звані "вибори" на ТОТ будуть відбуватися з 15 по 17 березня 2024 року.

Британська розвідка: рф використає псевдовибори на ТОТ, щоб створити враження легітимності вторгнення17.12.23, 13:09 • 39589 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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