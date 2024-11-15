ЦИК Грузии может уже завтра объявить окончательные результаты выборов: при чем тут футбол и матч против Украины
Киев • УНН
ЦИК Грузии планирует объявить окончательные результаты парламентских выборов 16 ноября в 11:00. Оппозиция анонсирует протесты, несмотря на то, что многие люди выехали в Батуми на матч Грузия-Украина.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии уже завтра может объявить окончательные результаты парламентских выборов. На 11.00 16 ноября назначено заседание ЦИК. Об этом сообщает оппозиционный телеканал Pirveli, передает УНН.
Как сообщают «Новости Грузия», члены комиссии получили уведомление от администрации вечером. В извещении не была указана повестка.
Критики власти называют действия ЦИК «логичными». Они указывают, что завтра организовать масштабную акцию протеста будет проблематично. Тысячи людей уехали из города в Батуми, завтра там пройдет футбольный матч Грузия-Украина.
Однако митинг возле главного офиса ЦИК в районе Дигоми уже анонсировали.
«Завтра ЦИК подведет окончательный протокол. Еще и футбол и они надеются, что так прокрадутся. Завтра перед ЦИК - место сбора и борьбы. В 11 часов!» - написала представительница „Единства - Национального движения“ Хатия Деканоидзе на своей странице в фейсбуке.
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Как отмечает издание, никаких юридических препятствий для объявления результатов уже нет. Сегодня Тбилисский апелляционный суд завершил рассмотрение последних жалоб оппозиции и местных наблюдателей. Заседание проходило без устных слушаний - истцы не присутствовали, они не могли предоставить свои доказательства или аргументы.
Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Заявители требовали, чтобы почти все итоговые протоколы окружных избирательных комиссий признали недействительными из-за нарушения тайны голосования. Тбилисский городской суд отказал им 14 ноября.
Согласно закону, избирательная администрация должна объявить окончательные результаты выборов не позднее 21 ноября. На десятый день после подведения итогов должен собраться парламент нового созыва.