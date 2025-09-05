Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность – эксперт

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
15:10 • 400 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 6026 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 17938 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 27273 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 24179 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 42910 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 37771 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 51720 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 42885 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 42156 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
15:10 • 406 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 11419 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 30746 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 42910 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 33094 просмотра
Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность – эксперт

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Глобальные цифровые платформы интегрируют этические стандарты, экологические инициативы и социальные проекты. Они сосредотачиваются на прозрачности данных, инклюзивности и снижении выбросов CO2.

Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность – эксперт

Социальная ответственность становится одним из ключевых направлений деятельности глобальных цифровых платформ. Они все активнее интегрируют этические стандарты, экологические инициативы и поддержку социальных проектов в свои бизнес-модели. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление директора Casino.ua Александра Бабенко.

В частности, компании внедряют политики прозрачности в сборе и защите персональных данных, создают инклюзивные цифровые среды и запускают программы доступности для людей с инвалидностью.

В то же время технологические корпорации усиливают внимание к экологии: ряд крупнейших платформ планирует перевести свои дата-центры на возобновляемые источники энергии и снизить выбросы CO2.

"Социальная ответственность для нас является важным аспектом работы. Мы обеспечиваем пользователям безопасность и комфорт. Понимаем, что наша деятельность должна быть полезной не только бизнесу, но и обществу в целом", - отметил Бабенко.

Ранее Бабенко заявлял, что пользовательский опыт (UX) превращается в один из главных факторов удержания клиентов. Компании все активнее используют персонализацию и анализ поведения пользователей для улучшения продуктов и сервисов.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Электроэнергия
благотворительность