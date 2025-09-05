$41.350.02
ukenru
Ексклюзив
15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 11428 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 30775 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 42949 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 33112 перегляди
Цифрові платформи посилюють соціальну та екологічну відповідальність - експерт

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Глобальні цифрові платформи інтегрують етичні стандарти, екологічні ініціативи та соціальні проєкти. Вони зосереджуються на прозорості даних, інклюзивності та зниженні викидів CO2.

Цифрові платформи посилюють соціальну та екологічну відповідальність - експерт

Соціальна відповідальність стає одним із ключових напрямів діяльності глобальних цифрових платформ. Вони дедалі активніше інтегрують етичні стандарти, екологічні ініціативи та підтримку соціальних проєктів у свої бізнес-моделі. Про це пише УНН з посилання на заяву директора Casino.ua Олександра Бабенка.

Зокрема, компанії впроваджують політики прозорості у зборі та захисті персональних даних, створюють інклюзивні цифрові середовища та запускають програми доступності для людей з інвалідністю.

Водночас технологічні корпорації посилюють увагу до екології: низка найбільших платформ планує перевести свої дата-центри на відновлювані джерела енергії та знизити викиди CO2.

"Соціальна відповідальність для нас є важливим аспектом роботи. Ми забезпечуємо користувачам безпеку й комфорт. Розуміємо, що наша діяльність має бути корисною не лише бізнесу, а й суспільству загалом", - зазначив Бабенко.

Раніше Бабенко заявляв, що досвід користувача (UX) перетворюється на один з головних факторів утримання клієнтів. Компанії все активніше використовують персоналізацію та аналіз поведінки користувачів для покращення продуктів та сервісів.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Електроенергія
благодійність