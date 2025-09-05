Цифрові платформи посилюють соціальну та екологічну відповідальність - експерт
Київ • УНН
Глобальні цифрові платформи інтегрують етичні стандарти, екологічні ініціативи та соціальні проєкти. Вони зосереджуються на прозорості даних, інклюзивності та зниженні викидів CO2.
Соціальна відповідальність стає одним із ключових напрямів діяльності глобальних цифрових платформ. Вони дедалі активніше інтегрують етичні стандарти, екологічні ініціативи та підтримку соціальних проєктів у свої бізнес-моделі. Про це пише УНН з посилання на заяву директора Casino.ua Олександра Бабенка.
Зокрема, компанії впроваджують політики прозорості у зборі та захисті персональних даних, створюють інклюзивні цифрові середовища та запускають програми доступності для людей з інвалідністю.
Водночас технологічні корпорації посилюють увагу до екології: низка найбільших платформ планує перевести свої дата-центри на відновлювані джерела енергії та знизити викиди CO2.
"Соціальна відповідальність для нас є важливим аспектом роботи. Ми забезпечуємо користувачам безпеку й комфорт. Розуміємо, що наша діяльність має бути корисною не лише бізнесу, а й суспільству загалом", - зазначив Бабенко.
