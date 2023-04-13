Лук уже дешевеет, ситуации с овощами борщевого набора поможет новый урожай - Минагрополитики

Детали

Он указал, что с овощами - "разная картина". "Действительно, ранние овощи подорожали, при том, что базовый овощ - картофель - даже за 20% подешевел за последний год", - отметил замминистра.

Что касается лука и моркови из борщевого набора, то, по словам чиновника, к предыдущему резкому подорожанию привела временная оккупация территории Херсонской, Запорожской областей. Но сейчас фермеры из других регионов, центральных, западных областей Украины, планируют существенно увеличивать площади под этими овощами, в целом под борщевым набором.

Цитата

"Поэтому уже после сбора раннего, а уже потом полноценного урожая ситуация точно выровняется. Ожидаем тренд на удешевление соответствующих овощей, и видим небольшое, но удешевление по этим продуктам на сегодня, а именно - лук за предыдущий месяц на 2%, но все же подешевел. После сбора урожая, который начнется с июня и полноценно завершится до сентября, однозначно будет продолжаться тренд на удешевление этих овощей", - подчеркнул Высоцкий.

Напомним

Ранее в Минагрополитики указывали, что дефицита овощей борщевого набора и зерновых в Украине не будет.