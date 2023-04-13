Цибуля уже дешевшає, ситуації з овочами борщового набору допоможе новий врожай - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ситуація з овочами борщового набору, передусім морквою та цибулею, покращиться з новим врожаєм. Цибуля уже почала дешевшати - на 2% за минулий місяць. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.
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Він вказав, що з овочами - "різна картина". "Дійсно, ранні овочі здорожчали, при тому, що базовий овоч - картопля - навіть за 20% подешевшав за останній рік", - зазначив заступник міністра.
Що стосується цибулі і моркви з борщового набору, то, зі слів посадовця, до попереднього різкого подорожчання призвела тимчасова окупація території Херсонщини, Запорізької області. Але наразі фермери з інших регіонів, центральних, західних областей України, планують суттєво збільшувати площі під цими овочами, в цілому під борщорвим набором.
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"Тому уже після збору раннього, а уже потім повноцінного врожаю ситуація точно вирівняється. Очікуємо тренд на здешевлення відповідних овочів, і бачимо невеличке, але здешевлення по цих продуктах на сьогодні, а саме - цибуля за попередній місяць на 2%, але все ж подешевшала. Після збору врожаю, який розпочнеться з червня і повноцінно завершиться до вересня, однозначно буде продовжуватися тренд на здешевлення цих овочів", - наголосив Висоцький.
Нагадаємо
Раніше в Мінагрополітики вказували, що дефіциту овочів борщового набору і зернових в Україні не буде.