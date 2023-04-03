Дефіциту овочів борщового набору і зернових в Україні не буде - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, як і цибулі, моркви і гречки. Тому дефіциту зернових культур на внутрішньому ринку України не буде. Це сприятиме доступності вітчизняного продукту для українського споживача. Такі прогнози озвучив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Taрaс Висоцький в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Дефіциту зернових та овочів борщового набору в Україні не буде. Цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви й гречки", - цитує Висоцького пресслужба міністерства.
За його словами, фермери з Одещини, центральних і західних областей України відновлюють вирощування овочів, передусім борщового набору - цибулі і моркви.
«Цьогоріч ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком. Продукти будуть більш доступними для українського споживача», - переконаний Висоцький.
За його словами, планується посіяти більше не експортно орієнтованих культур: гречку, овес і просо.
“Аграрії вже в 2022 році суттєво збільшили обсяги посіву гречки. Тому сьогодні її ціна на 50% менша, ніж торік. Практично така сама площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж треба для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозуміло по факту фіксації посівних площ у червні”, - зазначив перший заступник міністра.
Висоцький також наголосив: навіть у складних воєнних умовах обсяг виробництва зернових культур перевищить потреби українців мінімум в два з половиною рази. Буде достатньо пшениці для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю – для кормів.
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В усій Україні стартувала посівна.