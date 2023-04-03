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Дефицита овощей борщевого набора и зерновых в Украине не будет - Минагрополитики

Дефицита овощей борщевого набора и зерновых в Украине не будет - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 1513405 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Этой весной фермеры планируют увеличить посевы яровых культур, как и лука, моркови и гречки. Поэтому дефицита зерновых культур на внутреннем рынке Украины не будет. Это будет способствовать доступности отечественного продукта для украинского потребителя. Такие прогнозы озвучил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Дефицита зерновых и овощей борщевого набора в Украине не будет. Этой весной фермеры планируют увеличить посевы яровых культур, а также лука, моркови и гречки", - цитирует Высоцкого пресс-служба министерства.

По его словам, фермеры из Одесской, центральных и западных областей Украины возобновляют выращивание овощей, в первую очередь борщевого набора - лука и моркови.

«В этом году ситуация с луком и морковью на рынке будет стабильной по сравнению с прошлым годом. Продукты будут более доступными для украинского потребителя», - убежден Высоцкий.

По его словам, планируется посеять больше не экспортно ориентированных культур: гречку, овес и просо.

“Аграрии уже в 2022 году существенно увеличили объемы посева гречки. Поэтому сегодня ее цена на 50% меньше, чем в прошлом году. Практически такая же площадь посева ожидается в этом году. То есть гречки будет произведено больше, чем надо для внутреннего потребления. Уменьшится потребность импорта, и не будет оснований для роста цены. Даже возможно удешевление, но это станет понятно по факту фиксации посевных площадей в июне”, - отметил первый заместитель министра.

Высоцкий также подчеркнул: даже в сложных военных условиях объем производства зерновых культур превысит потребности украинцев минимум в два с половиной раза. Будет достаточно пшеницы для производства хлебобулочных изделий, а кукурузы и ячменя – для кормов.

Напомним

Во всей Украине стартовала посевная.

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