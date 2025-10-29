Центральная ВВК отменяет незаконные заключения о непригодности к службе на Днепропетровщине - ГБР

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:54 • 11791 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 12127 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 20411 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 15911 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56325 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44351 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 45404 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113678 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59037 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54148 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 41387 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59018 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36478 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28450 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США08:48 • 15813 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 11820 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 20451 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 15552 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56360 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59741 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Майк Джонсон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 2882 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28976 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36977 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 30759 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 32966 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Фильм

Центральная ВВК отменяет незаконные заключения о непригодности к службе на Днепропетровщине - ГБР

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Центральная военно-врачебная комиссия отменяет незаконные заключения о непригодности к военной службе, оформленные на Днепропетровщине, по инициативе ГБР. Первые сфальсифицированные решения ВВК, принятые на основании поддельных медицинских документов, уже аннулированы.

Центральная ВВК отменяет незаконные заключения о непригодности к службе на Днепропетровщине - ГБР

Центральная военно-врачебная комиссия по инициативе Государственного бюро расследований начала отменять незаконные заключения о непригодности к военной службе, которые оформлялись в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Подробности

Сейчас сообщается об отмене первых сфальсифицированных решений ВВК, принятых на основании поддельных медицинских документов. В ГБР напомнили, что летом этого года подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и бывшая медработница местной больницы.

Подозреваемые искали лиц, желавших избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США и зависела от многих факторов.

В частности, речь идет о платежеспособности, состоянии здоровья призывника и серьезности "липового" диагноза. На основании поддельных документов военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы.

Речь идет о, по меньшей мере, 60 таких лицах.

Напомним

С 1 ноября 2025 года в Украине вводятся новые правила оформления отсрочек от мобилизации. Отныне большинство отсрочек будут продлеваться автоматически, а подача документов возможна онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн в ЦПАУ.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Днепропетровская область
Украина