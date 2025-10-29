Центральная ВВК отменяет незаконные заключения о непригодности к службе на Днепропетровщине - ГБР
Киев • УНН
Центральная военно-врачебная комиссия отменяет незаконные заключения о непригодности к военной службе, оформленные на Днепропетровщине, по инициативе ГБР. Первые сфальсифицированные решения ВВК, принятые на основании поддельных медицинских документов, уже аннулированы.
Подробности
Сейчас сообщается об отмене первых сфальсифицированных решений ВВК, принятых на основании поддельных медицинских документов. В ГБР напомнили, что летом этого года подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и бывшая медработница местной больницы.
Подозреваемые искали лиц, желавших избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США и зависела от многих факторов.
В частности, речь идет о платежеспособности, состоянии здоровья призывника и серьезности "липового" диагноза. На основании поддельных документов военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы.
Речь идет о, по меньшей мере, 60 таких лицах.
Напомним
С 1 ноября 2025 года в Украине вводятся новые правила оформления отсрочек от мобилизации. Отныне большинство отсрочек будут продлеваться автоматически, а подача документов возможна онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн в ЦПАУ.