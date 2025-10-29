$42.080.01
Ексклюзив
12:54 • 13909 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 14068 перегляди
11:54 • 23339 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
11:54 • 23339 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 17463 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58764 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 44869 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 45800 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113783 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59082 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54202 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Центральна ВЛК скасовує незаконні висновки про непридатність до служби на Дніпропетровщині - ДБР

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Центральна військово-лікарська комісія скасовує незаконні висновки про непридатність до військової служби, оформлені на Дніпропетровщині, за ініціативи ДБР. Перші сфальсифіковані рішення ВЛК, ухвалені на підставі підроблених медичних документів, вже анульовано.

Центральна ВЛК скасовує незаконні висновки про непридатність до служби на Дніпропетровщині - ДБР

Центральна військово-лікарська комісія за ініціативи Державного бюро розслідувань почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до військової служби, які оформлювалися у Дніпропетровській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Наразі повідомляється про скасування перших сфальсифікованих рішень ВЛК, ухвалені на підставі підроблених медичних документів. У ДБР нагадали, що влітку цього року підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

Підозрювані шукали осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США і залежала від багатьох факторів.

Зокрема, йдеться про платоспроможність, стан здоров’я призовника та серйозність "липового" діагнозу. На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

Йдеться про, щонайменше, 60 таких осіб.

Нагадаємо

З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджуються нові правила оформлення відстрочок від мобілізації. Відтепер більшість відстрочок продовжуватимуться автоматично, а подання документів можливе онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн у ЦНАП.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Дніпропетровська область
Україна