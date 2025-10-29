Центральна ВЛК скасовує незаконні висновки про непридатність до служби на Дніпропетровщині - ДБР
Київ • УНН
Центральна військово-лікарська комісія скасовує незаконні висновки про непридатність до військової служби, оформлені на Дніпропетровщині, за ініціативи ДБР. Перші сфальсифіковані рішення ВЛК, ухвалені на підставі підроблених медичних документів, вже анульовано.
Центральна військово-лікарська комісія за ініціативи Державного бюро розслідувань почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до військової служби, які оформлювалися у Дніпропетровській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Наразі повідомляється про скасування перших сфальсифікованих рішень ВЛК, ухвалені на підставі підроблених медичних документів. У ДБР нагадали, що влітку цього року підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.
Підозрювані шукали осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США і залежала від багатьох факторів.
Зокрема, йдеться про платоспроможність, стан здоров’я призовника та серйозність "липового" діагнозу. На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.
Йдеться про, щонайменше, 60 таких осіб.
Нагадаємо
З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджуються нові правила оформлення відстрочок від мобілізації. Відтепер більшість відстрочок продовжуватимуться автоматично, а подання документів можливе онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн у ЦНАП.