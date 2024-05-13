Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, как ru-пропаганда оправдывает террор против гражданского населения Украины, пишет УНН.

Детали

"Вражеские пропагандисты обратились к военнослужащим оккупационной армии с "предостережением", будто украинские спецслужбы подготовили на Харьковщине большое количество диверсантов. Таким образом они осуществляют "информационную обработку" военных в условиях активизации боевых действий и хотят оправдать преступления против гражданских жителей региона", - указывают в Центре.

По словам вражеских пропагандистов, как сообщают в ЦПД, "представителями украинского подполья" могут быть даже женщины, пожилые люди и подростки. "Особое внимание рупоры пропаганды призывают обратить на родственников погибших или пленных украинских военных", - отмечают в Центре.

"Распространяя такие сообщения, вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданского населения Украины. Российские пропагандисты должны отвечать за военные преступления так же, как и власть в кремле, которая дает приказы убивать мирных украинцев", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

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