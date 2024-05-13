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Центр протидії дезінформації: ворожа пропаганда фактично заохочує своїх військових вчиняти злочини проти цивільних в умовах активізації бойових дій на Харківщині

Центр протидії дезінформації: ворожа пропаганда фактично заохочує своїх військових вчиняти злочини проти цивільних в умовах активізації бойових дій на Харківщині

Київ • УНН

 • 21178 перегляди

Ворожі пропагандисти "обробляють" окупантів і хочуть виправдати злочини проти цивільних в умовах активізації бойових дій на Харківщині, вказує Центр протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, як ru-пропаганда виправдовує терор проти цивільного населення України, пише УНН.

Деталі

"Ворожі пропагандисти звернулися до військовослужбовців окупаційної армії із "застереженням", ніби українські спецслужби підготували на Харківщині велику кількість диверсантів. Таким чином вони здійснюють "інформаційну обробку" військових в умовах активізації бойових дій і хочуть виправдати злочини проти цивільних жителів регіону", - вказують у Центрі.

За словами ворожих пропагандистів, як повідомляють у ЦПД, "представниками українського підпілля" можуть бути навіть жінки, літні люди та підлітки. "Особливу увагу рупори пропаганди закликають звернути на родичів загиблих або полонених українських військових", - зазначають у Центрі. 

"Поширюючи такі повідомлення, ворожа пропаганда фактично заохочує своїх військових вчиняти злочини проти цивільного населення України. Російські пропагандисти мають відповідати за воєнні злочини так само, як і влада у кремлі, яка дає накази вбивати мирних українців", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

"Майдан-3" : у ЦПД попередили про чергові вкиди російської пропаганди 01.05.24, 06:05 • 108041 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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