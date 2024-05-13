Центр протидії дезінформації: ворожа пропаганда фактично заохочує своїх військових вчиняти злочини проти цивільних в умовах активізації бойових дій на Харківщині

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, як ru-пропаганда виправдовує терор проти цивільного населення України, пише УНН.

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"Ворожі пропагандисти звернулися до військовослужбовців окупаційної армії із "застереженням", ніби українські спецслужби підготували на Харківщині велику кількість диверсантів. Таким чином вони здійснюють "інформаційну обробку" військових в умовах активізації бойових дій і хочуть виправдати злочини проти цивільних жителів регіону", - вказують у Центрі.

За словами ворожих пропагандистів, як повідомляють у ЦПД, "представниками українського підпілля" можуть бути навіть жінки, літні люди та підлітки. "Особливу увагу рупори пропаганди закликають звернути на родичів загиблих або полонених українських військових", - зазначають у Центрі.

"Поширюючи такі повідомлення, ворожа пропаганда фактично заохочує своїх військових вчиняти злочини проти цивільного населення України. Російські пропагандисти мають відповідати за воєнні злочини так само, як і влада у кремлі, яка дає накази вбивати мирних українців", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

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