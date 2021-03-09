Центр по противодействию контринформации представят 11 марта - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украина в четверг, 11 марта, представит центр противодействия дезинформации. Об этом рассказал председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн обсуждения конфликта на Востоке Украины и перспектив на 2021 год, организованном Немецким обществом внешней политики (DGAP), передает УНН.
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“Я считаю, что очень важным является противодействие не только военным проявлениям на Донбассе со стороны государства-агрессора, а так же противодействие контринформации”, — сказал Ермак.
“В четверг на этой неделе, во время форума „Украина 30“ будет представлен Международный центр противодействия контрформации, к сотрудничеству с которым мы приглашаем всех наших партнеров”, — сказал Ермак.
Детали
Руководитель Офиса Президента выразил надежду, что Германия станет одним из первых партнеров этого института.
“Сегодня Украина действительно, к сожалению, плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации, используется постоянно. Поэтому мы (Украина. — ред.) имеем большой опыт противодействия (контринформации. — ред.)”, — добавил Ермак.
Что предшествовало
Во вторник, 9 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время начнет работу центр противодействия дезинформации.
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также заявлял, что центр противодействия дезинформации может начать работу уже в марте.
В частности, 9 марта Зеленский процитировал Лесю Украинку вместо Тараса Шевченко, чтобы показать как работает дезинформация.
Дополнение
Ранее в Евросоюзе заявили, что Германия является главной целью российской дезинформации. Соответствующий доклад опубликовала дипломатическая служба ЕС. В свою очередь, в МИД Германии “не удивлены” тем, что Берлин является основной целью российской дезинформации.