У МЗС Німеччини "не здивовані" тим, що Берлін є основною ціллю російської дезінформації

Що передувало
Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив з твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель привів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати і їх виробників, вихваляючи свій власний.
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