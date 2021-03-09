У МЗС Німеччини "не здивовані" тим, що Берлін є основною ціллю російської дезінформації

Деталі

Втім, Маас заявив, що розвиток зв’язків між громадянським суспільством Німеччини і Росії сприятиме тому, що неправдива інформація про його країну залишатиметься без уваги.

Глава МЗС Німеччини також закликав нову адміністрацію США визначити спільну політичну лінію стосовно Росії і Китаю. “Коли на карту поставлені наші інтереси і цінності, ми повинні виступати в їх захист”, — заявив він.

Контекст

Раніше у Євросоюзі заявили, що Німеччина є головною метою російської дезінформації. Відповідну доповідь опублікувала дипломатична служба ЄС.

Позиція Росії

Зі свого боку, речниця МЗС Росії Марія Захарова відкинула дані звіту, назвавши їх “смішними”.

Що передувало

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив з твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель привів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати і їх виробників, вихваляючи свій власний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США звинуватили РФ у поширенні дезінформації про західні вакцини від COVID-19