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В МИД Германии "не удивлены" тем, что Берлин является основной целью российской дезинформации

В МИД Германии "не удивлены" тем, что Берлин является основной целью российской дезинформации

Киев  •  УНН

 • 18794 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что "не удивлен" информацией о том, что усилия России по распространению дезинформации больше нацелены на Германию. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Впрочем, Маас заявил, что развитие связей между гражданским обществом Германии и России будет способствовать тому, что ложная информация о его стране будет оставаться без внимания.

Глава МИД Германии также призвал новую администрацию США определить общую политическую линию в отношении России и Китая. “Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны выступать в их защиту”, — заявил он.

Контекст

Ранее в Евросоюзе заявили, что Германия является главной целью российской дезинформации. Соответствующий доклад опубликовала дипломатическая служба ЕС.

Позиция России

Со своей стороны, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отвергла данные отчета, назвав их “смешными”.

Что предшествовало

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщение прокремлевских СМИ про вакцины против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свои собственные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обвинили РФ в распространении дезинформации о западных вакцинах от COVID-19

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