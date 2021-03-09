В МИД Германии "не удивлены" тем, что Берлин является основной целью российской дезинформации

Что предшествовало
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщение прокремлевских СМИ про вакцины против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свои собственные.
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