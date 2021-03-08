WSJ: США звинуватили РФ у поширенні дезінформації про західні вакцини від COVID-19

Що відомо

Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який моніторить іноземну дезінформацію, повідомив журналістам, що чотири веб-сайти, які, як кажуть у центрі, пов’язані з російською розвідкою, публікували тексти, у яких ставиться під сумнів ефективність вакцин і йдеться про побічні ефекти.

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Веб-сайти акцентують увагу на міжнародних новинах, у яких негативно висвітлюють вакцини, пише WSJ.

Деталі

Західні вакцини були затверджені після жорстких випробувань, які продемонстрували ефективність понад 60 відсотків, а в двох із трьох випадків — понад 90 відсотків. Західні вакцини конкурують з російським Sputnik V, який нещодавно продемонстрував ефективність понад 90 відсотків у масових випробуваннях.

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За даними центру, сайти New Eastern Outlook та Oriental Review контролюються російською службою зовнішньої розвідки Росії, а за порталом News Front стоїть російська Федеральна служба безпеки (ФСБ). News Front базується в окупованому Росією Криму.

Четвертий сайт — Rebel Inside — контрольований російським ГРУ — розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії.

Веб-сайти є нішевими і не мають великої кількості підписників. New Eastern Outlook та Oriental Review зосереджуються на аудиторії, яка базується на Близькому Сході, Азії та в Африці. Портал Rebel Inside, як виглядає, наразі неактивний.

Американські компанії у соціальних мережах видалили облікові записи, пов’язані з цими веб-сайтами, хоча деякі неангломовні акаунти залишалися активними на початку цього року.

Реакція Москви

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що російські спецслужби поширюють дезінформацію про західні вакцини.

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Експерти заявили, що Сполучені Штати давно звинувачують Росію в поширенні дезінформації з медичних питань ще з часів СРСР.

Радянська кампанія КДБ стверджувала, що американські біологічні лабораторії розв’язали епідемію СНІД.