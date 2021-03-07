Російські і китайські хакери вкрали документи щодо COVID-вакцини BioNTech і Pfizer - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Хакери з Росії і Китаю вкрали частину документів щодо вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer із мереж Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА). Про це з посиланням на джерела пише голландське видання De Volkskrant, передає DW, повідомляє УНН.
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Повідомляється, що кібератаки відбулися ще восени 2020 року.
За інформацією видання, російські хакери нібито розіслали групі співробітників EMA електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Зловмисники мали доступ до внутрішніх мереж агентства протягом щонайменше місяця.
Злочинців цікавила стратегія вакцинації в країнах Європи і те, препарати яких виробників придбавають ті чи інші держави.
Крім того, вони вкрали частину документів щодо компаній BioNTech і Pfizer. Пізніше деякі з них з'явилися у російськомовному сегменті інтернету, але зі зміненими даними. Експерти припускають, що злочинці хотіли за допомогою дезінформації поставити під сумнів ефективність препарату.
А хакери з Китаю отримали доступ до внутрішніх мереж EMA ще навесні 2020 року, провівши кібератаку на один із німецьких університетів.
І Росія, і Китай заперечують причетність до атак, вказано у матеріалі.
Додамо
Зауважимо, що це вже не перша така атака на ЕМА. Так, в січні 2021 року EMA заявило, що дані про вакцини від COVID-19 просочилися в інтернет після кібератаки.