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Российские и китайские хакеры украли документы по COVID-вакцине BioNTech и Pfizer - СМИ

Российские и китайские хакеры украли документы по COVID-вакцине BioNTech и Pfizer - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18943 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Хакеры из России и Китая украли часть документов по вакцине от коронавируса BioNTech/Pfizer из сетей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом со ссылкой на источники пишет голландское издание De Volkskrant, передает DW, сообщает УНН.

Детали

Сообщается, что кибератаки произошли еще осенью 2020 года.

По информации издания, российские хакеры якобы разослали группе сотрудников EMA электронные письма с вредоносным программным обеспечением. Злоумышленники имели доступ ко внутренним сетям агентства в течении месяца.

Преступников интересовала стратегия вакцинации в странах Европы и то, препараты каких производителей приобретают те или иные государства.

Кроме того, они украли часть документов относительно компаний BioNTech и Pfizer. Позже некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, но с измененными данными. Эксперты предполагают, что преступники хотели с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата.

А хакеры из Китая получили доступ ко внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, проведя кибератаку на один из немецких университетов.

И Россия, и Китай отрицают причастность к атакам, указано в материале.

Добавим

Заметим, что это уже не первая атака на ЕМА. Так, в январе 2021 года EMA заявило, что данные о вакцине от COVID-19 просочились в интернет после кибератаки.

Украинские Национальные Новости

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