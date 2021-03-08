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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63122 просмотра

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WSJ: США обвинили РФ в распространении дезинформации о западных вакцинах от COVID-19

WSJ: США обвинили РФ в распространении дезинформации о западных вакцинах от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 26578 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки обвинили российские разведывательные ведомства в распространении дезинформации о западных вакцины от коронавируса, чтобы подорвать глобальную уверенность в их безопасности. Об этом пишет издание Wall Street Journal, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно

Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, который мониторит иностранную дезинформацию, сообщил журналистам, что четыре веб-сайта, которые, как говорят в центре, связаны с российской разведкой, публиковали тексты, в которых ставится под сомнение эффективность вакцин и развивается тема побочных эффектов.

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Веб-сайты акцентируют внимание на международных новостях, в которых негативно освещают вакцины, пишет WSJ.

Детали

Западные вакцины были утверждены после жестких испытаний, которые продемонстрировали эффективность более 60 процентов, а в двух из трех случаев — более 90 процентов. Западные вакцины конкурируют с российским Sputnik V, который недавно продемонстрировал эффективность более 90 процентов в массовых испытаниях.

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По данным центра, сайты New Eastern Outlook и Oriental Review контролируются российской службой внешней разведки России, а за порталом News Front стоит российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). News Front базируется в оккупированном Россией Крыму.

Четвертый сайт — Rebel Inside — контролируемый российским ГРУ — разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

Веб-сайты являются нишевыми и не имеют большого количества подписчиков. New Eastern Outlook и Oriental Review сосредоточиваются на аудитории, которая базируется на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Портал Rebel Inside, похоже, пока неактивен.

Американские компании в социальных сетях удалили учетные записи, связанные с этими сайтами, хотя некоторые неанглоязычные аккаунты оставались активными в начале этого года.

Реакция Москвы

Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицает, что российские спецслужбы распространяют дезинформацию о западных вакцинах.

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Эксперты заявили, что Соединенные Штаты давно обвиняют Россию в распространении дезинформации по медицинским вопросам еще со времен СССР.

Советская кампания КГБ утверждала, что американские биологические лаборатории развязали эпидемию СПИДа.

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