У ЄС заявили, що Німеччина є головною метою російської дезінформації - доповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Німеччина найбільш часто в порівнянні з іншими країнами ЄС ставала об’єктом російських кампаній дезінформації. Це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв’язків (EEAS) у вівторок, 9 березня, в Брюсселі, передає УНН.
Цитата
“Жодну іншу державу ЄС не атакують активніше, ніж Німеччину”, — йдеться у пресрелізі звіту. За оцінкою EEAS, мова йде про кампанії на політичному рівні, а також в прокремлівських засобах масової інформації.
Деталі
Як випливає зі звіту, в базі даних “ЄС vs. Дезінформації” з кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків. У той же час стосовно Франції мова йде про порядок 300 випадків, до Італії — про 170, до Іспанії — про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.
Даних щодо України у звіті не наводиться.
Доповнення
У звіті зазначається, що “Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної “русофобії”, — пишуть автори доповіді.
Що передувало
Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив з твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель привів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати і їх виробників, вихваляючи свій власний.
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