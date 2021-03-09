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У ЄС заявили, що Німеччина є головною метою російської дезінформації - доповідь

Київ • УНН

 • 21274 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Німеччина найбільш часто в порівнянні з іншими країнами ЄС ставала об’єктом російських кампаній дезінформації. Це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв’язків (EEAS) у вівторок, 9 березня, в Брюсселі, передає УНН.

Цитата

“Жодну іншу державу ЄС не атакують активніше, ніж Німеччину”, — йдеться у пресрелізі звіту. За оцінкою EEAS, мова йде про кампанії на політичному рівні, а також в прокремлівських засобах масової інформації.

Деталі

Як випливає зі звіту, в базі даних “ЄС vs. Дезінформації” з кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків. У той же час стосовно Франції мова йде про порядок 300 випадків, до Італії — про 170, до Іспанії — про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.

Даних щодо України у звіті не наводиться.

Доповнення

У звіті зазначається, що “Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної “русофобії”, — пишуть автори доповіді.

Що передувало

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив з твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель привів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати і їх виробників, вихваляючи свій власний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США звинуватили РФ у поширенні дезінформації про західні вакцини від COVID-19

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