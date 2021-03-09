В ЕС заявили, что Германия является главной целью российской дезинформации - доклад
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Германия наиболее часто по сравнению с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. Это следует из отчета, опубликованного Европейской службой внешних связей (EEAS) во вторник, 9 марта, в Брюсселе, передает УНН.
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“Никакое другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию”, — говорится в пресс-релизе отчета. По оценке EEAS, речь идет о кампании на политическом уровне, а также в прокремлевских СМИ.
Детали
Как следует из отчета, в базе данных “ЕС vs. Дезинформация” с конца 2015 года зафиксировано более 700 подобных случаев. В то же время в отношении Франции речь идет про порядко 300 случаев, в Италии — про 170, в Испании — про более 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.
Данных по Украине в отчете не приводится.
Дополнение
В отчете отмечается, что “Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной “русофобии”, — пишут авторы доклада.
Что предшествовало
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщение прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.
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