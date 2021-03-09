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Центр протидії контрінформації презентують 11 березня — Єрмак

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Україна у четвер, 11 березня, презентує центр протидії дезінформації. Про це розповів голова Офісу Президенту України Андрій Єрмак під час онлайн обговорення конфлікту на Сході України та перспектив на 2021 рік, яку організувало Німецьке товариство зовнішньої політики (DGAP), передає УНН.

Цитата

“Я вважаю, що є дуже важливим є протидія не тільки військовим проявам на Донбасі з боку країни-агресора, а є протидія з контрінформацією”, — сказав Єрмак.

“В четвер, на цьому тижні, під час форуму „Україна 30“ буде презентовано Міжнародний центр протидії контрформації, до співпраці з яким ми запрошуємо всіх наших партнерів”, — сказав Єрмак.

Деталі

Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що Німеччина стане одними з перших партнерів цієї інституції.

“Сьогодні України є дійсно, на жаль, плацдармом, де контрінформація, в першу чергу, з боку Російської Федерації, використовується постійно. Тому ми (Україна. — ред.) має великий досвід протидії (контрінформації. — ред.)”, — додав Єрмак.

Що передувало

У вівторок, 9 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні найближчим часом розпочне роботу центр протидії дезінформації.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також заявляв, що центр протидії дезінформації може розпочати роботу вже у березні.

Зокрема, 9 березня Зеленський процитував Лесю Українку замість Тараса Шевченка, щоб показати як працює дезінформація.

Доповнення

Раніше у Євросоюзі заявили, що Німеччина є головною метою російської дезінформації. Відповідну доповідь опублікувала дипломатична служба ЄС. Своєю чергою, у МЗС Німеччини “не здивовані” тим, що Берлін є основною ціллю російської дезінформації.

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