Центр Киева остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По состоянию на 18.10 в центре Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено на улице Михайловской, переулке Тараса Шевченко, улице Софиевской, Михайловском переулке, улице Малой Житомирской, улице Большой Житомирской, улице Олеся Гончара, улице Рейтарской, улице Ярославов Вал, улице Владимирской, улице Николая Лысенко, улицы Костельной, улице Институтской, площади Ивана Франко, бульваре Тараса Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, улице Константиновской, Контрактовой площади, улице Большой Васильковской.
На левом берегу осложнения движения не наблюдается.
По Южному и северному мосту, Дарницкому мосту, мосту Метро и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, в Киеве сегодня заработали пункты приема новогодних елок.