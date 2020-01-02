Центр Києва зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Станом на 18.10 у центрі Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнений на вулиці Михайлівській, провулку Тараса Шевченка, вулиці Софіївській, Михайлівському провулку, вулиці Малій Житомирській, вулиці Великій Житомирській, вулиці Олеся Гончара, вулиці Рейтарській, вулиці Ярославів Вал, вулиці Володимирській, вулиці Миколи Лисенка, вулиці Костьольній, вулиці Інститутській, площі Івана Франка, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Костянтинівській, Контрактовій площі, вулиці Великій Васильківській.
На лівому березі ускладнення руху не спостерігається.
Південним та Північними мостами, Дарницьким мостом, мостом Метро та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві сьогодні запрацювали пункти прийому новорічних ялинок.