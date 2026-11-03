Цены на золото упали после роста на 2% с годового минимума

Цены на золото упали во вторник, 3 ноября, после роста примерно на 2% с годового минимума на фоне снижения цен на нефть, в то время как опасения по поводу инфляции из-за цен на энергоносители держали инвесторов в напряжении в преддверии промежуточных выборов в США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 1,1% — до $3904,69 за унцию — к 10:02 GMT (12:02 по Киеву). Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 1,4% — до 3914,70 доллара.

Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар после того, как иранский чиновник заявил, что соглашение о прекращении войны еще далеко, а Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Кешм, что усилило опасения по поводу рисков для поставок энергоносителей, которые поддерживали высокие цены на энергоносители и усиливали аргументы в пользу более жесткой монетарной политики.

США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе

"Повышение цен на нефть, как правило, усиливает инфляционное давление, а с ростом инфляционного давления ожидания относительно процентных ставок, как правило, повышаются, что негативно сказывается на золоте. Именно это мы наблюдаем сегодня", — сказал Нетеш Шах, товарный стратег WisdomTree.

Более высокие процентные ставки увеличивают расходы на хранение золота, которое не приносит дохода. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США в декабре в 75%.

Это происходит на фоне начала в США важных промежуточных выборов.

"Победа демократов на выборах, вероятно, создаст больше проблем для развития центров обработки данных в сфере ИИ и для технологического сектора в целом. Любое дальнейшее давление на технологический комплекс со стороны усиления регуляторного контроля может сказаться и на золоте, поскольку позиции продолжают сокращаться для покрытия убытков в других сферах", — сказал Тим Вотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Тем временем Всемирный совет по золоту снизил свой прогноз роста инвестиций в золото в этом году до 200 метрических тонн с 400 тонн ранее, сославшись на снижение спроса на слитки и монеты, хотя и повысил свою оценку объемов закупок центральными банками.

Среди других металлов спотовое серебро подешевело на 3,4% — до 48,93 доллара, платина упала на 2,1% — до 1419,07 доллара, а палладий — на 2,9% — до 940,75 доллара.

Спотовая цена на золото в пятницу, 30 октября, снизилась на 3,6%, достигнув самого низкого уровня за год — с октября 2025 года.