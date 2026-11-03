Ціни на золото впали після зростання на 2% з річного мінімуму

Ціни на золото впали у вівторок, 3 листопада, після зростання приблизно на 2% з річного мінімуму, на тлі зниження цін на нафту, у той час, як побоювання щодо інфляції через ціни в енергетиці тримали інвесторів у напрузі напередодні проміжних виборів у США. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Спотова ціна на золото знизилася на 1,1% до $3904,69 за унцію до 10:02 GMT (12:02 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото з постачанням у грудні впали на 1,4% до 3914,70 доларів.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1 долар, після того, як іранський чиновник заявив, що угода про припинення війни ще далеко, а Сполучені Штати завдали удару по іранському острову Кешм, що підживило побоювання щодо ризиків для постачання енергоносіїв, які підтримували високі ціни на енергоносії та посилювали аргументи на користь жорсткішої монетарної політики.

США завдали ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці

"Підвищення цін на нафту, як правило, посилює інфляційний тиск, а зі зростанням інфляційного тиску очікування щодо відсоткових ставок, як правило, зростають, що негативно позначається на золоті. Саме це ми спостерігаємо сьогодні", - сказав Нітеш Шах, товарний стратег WisdomTree.

Вищі відсоткові ставки збільшують витрати для зберігання золота, що не приносить доходу. За даними інструменту FedWatch від CME, трейдери зараз оцінюють ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою США в грудні в 75%.

Це відбувається на тлі початку у США важливих проміжних виборів.

"Перемога демократів на виборах, імовірно, створить більше проблем для розвитку центрів обробки даних у сфері ШІ та для технологічного сектору загалом. Будь-який подальший тиск на технологічний комплекс з боку посилення регуляторного контролю може позначитися і на золоті, оскільки позиції продовжують скорочуватися для покриття збитків в інших сферах", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик ринку KCM Trade.

Тим часом Всесвітня золота рада знизила свій прогноз зростання інвестицій у золото цього року до 200 метричних тонн із 400 тонн раніше, пославшись на зниження попиту на зливки та монети, хоч і підвищила свою оцінку обсягів закупівель центральними банками.

Серед інших металів спотове срібло знизилося на 3,4% до 48,93 долара, платина впала на 2,1% до 1419,07 долара, а паладій - на 2,9% до 940,75 долара.

Спотова ціна на золото у п'ятницю, 30 жовтня, знизилася на 3,6%, досягнувши найнижчого рівня за рік - з жовтня 2025 року.