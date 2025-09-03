$41.360.01
Эксклюзив
07:25 • 4552 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 11045 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 16579 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 17599 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 73610 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 102635 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 141630 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 150941 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80288 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 143519 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
публикации
Эксклюзивы
Цены на золото снова растут: зафиксирован новый рекорд

Киев • УНН

 • 148 просмотра

3 сентября спотовое золото подорожало на 0,1% до $3536,58 за унцию, достигнув нового рекорда в $3546,99. Это происходит на фоне планов администрации Трампа обратиться в Верховный суд по поводу пошлин, признанных незаконными.

Цены на золото снова растут: зафиксирован новый рекорд

В среду, 3 сентября, цены на золото продолжили свой рекордный рост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото подорожало на 0,1% до 3536,58 долларов за унцию по состоянию на 06:45 по Гринвичу, после того как ранее в ходе сессии достигло рекордного уровня 3546,99 долларов.

Также сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа собирается обратиться в Верховный суд с просьбой ускорить вынесение решения по пошлинам, которые апелляционный суд США признал незаконными на прошлой неделе.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Елена Соседка
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Китай