Цены на золото снова растут: зафиксирован новый рекорд
Киев • УНН
3 сентября спотовое золото подорожало на 0,1% до $3536,58 за унцию, достигнув нового рекорда в $3546,99. Это происходит на фоне планов администрации Трампа обратиться в Верховный суд по поводу пошлин, признанных незаконными.
В среду, 3 сентября, цены на золото продолжили свой рекордный рост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Спотовое золото подорожало на 0,1% до 3536,58 долларов за унцию по состоянию на 06:45 по Гринвичу, после того как ранее в ходе сессии достигло рекордного уровня 3546,99 долларов.
Также сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа собирается обратиться в Верховный суд с просьбой ускорить вынесение решения по пошлинам, которые апелляционный суд США признал незаконными на прошлой неделе.
Напомним
Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.
Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования
Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.