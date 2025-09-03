$41.370.05
Ексклюзив
07:25 • 4430 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 10919 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 16393 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 17428 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 73447 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 102562 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 141497 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 150878 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80258 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143484 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ціни на золото знову зростають: зафіксовано новий рекорд

Київ • УНН

 • 56 перегляди

3 вересня спотове золото подорожчало на 0,1% до $3536,58 за унцію, досягнувши нового рекорду в $3546,99. Це відбувається на тлі планів адміністрації Трампа звернутися до Верховного суду щодо мит, визнаних незаконними.

Ціни на золото знову зростають: зафіксовано новий рекорд

В середу, 3 вересня, ціни на золото продовжили своє рекордне зростання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото подорожчало на 0,1% до 3536,58 доларів за унцію станом на 06:45 за Гринвічем, після того як раніше в ході сесії досягло рекордного рівня 3546,99 доларів.

Також повідомляється, що адміністрація президента США Дональда Трампа збирається звернутися до Верховного суду з проханням прискорити винесення рішення щодо мит, які апеляційний суд США визнав незаконними минулого тижня.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Олена Сосєдка
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Китай