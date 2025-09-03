Ціни на золото знову зростають: зафіксовано новий рекорд
Київ • УНН
3 вересня спотове золото подорожчало на 0,1% до $3536,58 за унцію, досягнувши нового рекорду в $3546,99. Це відбувається на тлі планів адміністрації Трампа звернутися до Верховного суду щодо мит, визнаних незаконними.
В середу, 3 вересня, ціни на золото продовжили своє рекордне зростання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Спотове золото подорожчало на 0,1% до 3536,58 доларів за унцію станом на 06:45 за Гринвічем, після того як раніше в ході сесії досягло рекордного рівня 3546,99 доларів.
Також повідомляється, що адміністрація президента США Дональда Трампа збирається звернутися до Верховного суду з проханням прискорити винесення рішення щодо мит, які апеляційний суд США визнав незаконними минулого тижня.
Нагадаємо
Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.
Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання
Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.