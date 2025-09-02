Цены на золото достигли рекордно высокого уровня, превысив 3500 долларов за унцию на фоне неопределенности относительно пошлин Трампа

Во вторник цены на золото достигли рекордно высокого уровня на азиатских торгах, поскольку постоянные ставки на снижение процентных ставок США и усиленная неопределенность относительно торговых пошлин президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заставили трейдеров склоняться к желтому металлу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Цены на металлы в целом также значительно выросли, причем серебро взлетело до почти 14-летнего максимума, тогда как платина оставалась на грани 11-летнего максимума. Это произошло на фоне падения доллара до пятинедельного минимума на фоне ожиданий снижения ставок в США.

Спотовые цены на золото выросли на 0,8% до рекордного максимума в 3508,54 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото с поставкой в декабре достигли пика в 3578,20 доллара за унцию. Спотовые цены несколько сдержали рост, торгуясь на 0,5% выше, до 3494,56 доллара за унцию к 01:25 по восточному времени (05:25 по Гринвичу).

Последний рост цен на золото был вызван повышенной неопределенностью относительно торговых тарифов Трампа после того, как апелляционный суд на прошлой неделе признал их незаконными.

Хотя апелляционный суд заявил, что пошлины Трампа могут оставаться в силе до середины октября, президент раскритиковал это решение и заявил, что обжалует его в Верховном суде.

Это развитие событий вызвало усиление неопределенности относительно экономического влияния пошлин Трампа, значительная часть которых вступила в силу в августе. Любое решение против пошлин также заставит Вашингтон вести переговоры относительно недавних соглашений с основными торговыми партнерами.

Золото достигло двухнедельного максимума: в чем причина

Постоянный курс на снижение ставок в сентябре также способствовал увеличению цен на золото, даже несмотря на то, что данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что инфляция остается нестабильной.

Как показал CME Fedwatch, рынки оценивали почти 85% вероятность снижения Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре.

Это произошло даже несмотря на то, что данные индекса цен PCE за июль показали, что инфляция остается нестабильной и превышает годовую цель ФРС в 2%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее в августе сигнализировал, что ФРС рассматривает возможность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, но до сих пор не обязалась это делать из-за опасений относительно нестабильной инфляции.

Тем не менее, перспектива снижения ставок снизила курс доллара до пятинедельного минимума и поддержала цены на металлы. Недоходные активы, такие как металлы, как правило, выигрывают от снижения ставок, учитывая, что они делают сырьевые товары более привлекательными, чем инвестирование в государственный долг.

Среди более широких цен на металлы спотовое серебро выросло на 0,1% до 40,7545 долларов США за унцию, ранее впервые с конца 2011 года превысив уровень 40 долларов США.

Спотовая платина выросла на 0,7% до 1421,55 долларов США за унцию и была на грани недавнего 11-летнего максимума.

Серебро и платина опередили золото в последние месяцы, поскольку относительно сниженные цены за унцию, наряду с определенной консолидацией золота, вызвали спекулятивный ажиотаж вокруг обоих металлов.

Среди промышленных металлов цены на медь оставались оптимистичными, поскольку несколько неутешительные данные индекса менеджеров по закупкам от ведущего импортера Китая усилили ожидания относительно дальнейших стимулирующих мер со стороны Пекина.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,3% до 9 919,0 долларов за тонну, тогда как фьючерсы на медь на COMEX выросли на 0,4% до 4,5905 долларов за фунт.

Дополнение

В понедельник на азиатских торгах цены на золото выросли до более чем четырехмесячного максимума – почти 3552 доллара за унцию. Это произошло на фоне надежд на снижение ставки Федеральной резервной системы в этом месяце. При этом независимость ФРС и опасения относительно пошлин Соединенных Штатов повысили спрос на слитки как безопасную гавань.