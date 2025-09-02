Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, перевищивши 3500 дол за унцію на тлі невизначеності щодо мит Трампа

У вівторок ціни на золото досягли рекордно високого рівня на азійських торгах, оскільки постійні ставки на зниження процентних ставок США та посилена невизначеність щодо торговельних мит президента Сполучених Штатів Дональда Трампа змусили трейдерів схилятися до жовтого металу. Про це пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Ціни на метали в цілому також значно зросли, причому срібло злетіло до майже 14-річного максимуму, тоді як платина залишалася на межі 11-річного максимуму. Це сталося на тлі падіння долара до п'ятитижневого мінімуму на тлі очікувань зниження ставок у США.

Спотові ціни на золото зросли на 0,8% до рекордного максимуму в 3508,54 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з поставкою в грудні досягли піку в 3578,20 долара за унцію. Спотові ціни дещо стримали зростання, торгуючись на 0,5% вище, до 3494,56 долара за унцію до 01:25 за східним часом (05:25 за Гринвічем).

Останнє зростання цін на золото було спричинене підвищеною невизначеністю щодо торговельних тарифів Трампа після того, як апеляційний суд минулого тижня визнав їх незаконними.

Хоча апеляційний суд заявив, що мита Трампа можуть залишатися чинними до середини жовтня, президент розкритикував це рішення та заявив, що оскаржить його у Верховному суді.

Цей розвиток подій викликав посилення невизначеності щодо економічного впливу мит Трампа, значна частина яких набула чинності у серпні. Будь-яке рішення проти мит також змусить Вашингтон вести переговори щодо нещодавніх угод з основними торговельними партнерами.

Золото досягло двотижневого максимуму: в чому причина

Постійний курс на зниження ставок у вересні також сприяли збільшенню цін на золото, навіть попри те, що дані, опубліковані минулого тижня, показали, що інфляція залишається нестабільною.

Як показав CME Fedwatch, ринки оцінювали майже 85% ймовірність зниження Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у вересні.

Це сталося навіть попри те, що дані індексу цін PCE за липень показали, що інфляція залишається нестабільною та перевищує річну ціль ФРС у 2%.

Голова ФРС Джером Павелл раніше в серпні сигналізував, що ФРС розглядає можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, але досі не зобов'язалася це робити через побоювання щодо нестабільної інфляції.

Тим не менш, перспектива зниження ставок знизила курс долара до п'ятитижневого мінімуму та підтримала ціни на метали. Недохідні активи, такі як метали, як правило, виграють від зниження ставок, враховуючи, що вони роблять сировинні товари більш привабливими, ніж інвестування в державний борг.

Серед ширших цін на метали спотове срібло зросло на 0,1% до 40,7545 доларів США за унцію, раніше вперше з кінця 2011 року перевищивши рівень 40 доларів США.

Спотова платина зросла на 0,7% до 1421,55 доларів США за унцію і була на межі недавнього 11-річного максимуму.

Срібло та платина випередили золото в останні місяці, оскільки відносно знижені ціни за унцію, разом з певною консолідацією золота, викликали спекулятивний ажіотаж навколо обох металів.

Серед промислових металів ціни на мідь залишалися оптимістичними, оскільки дещо невтішні дані індексу менеджерів закупівель від провідного імпортера Китаю посилили очікування щодо подальших стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до 9 919,0 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь на COMEX зросли на 0,4% до 4,5905 доларів за фунт.

Доповнення

У понеділок на азійських торгах ціни на золото зросли до понад чотиримісячного максимуму – майже 3552 долари за унцію. Це сталося на тлі надій на зниження ставки Федеральної резервної системи цього місяця. При цьому незалежність ФРС та побоювання щодо мит Сполучених Штатів підвищили попит на злитки як безпечну гавань.