Эксклюзив
06:00 • 3946 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на нефть стабилизировались после падения на фоне планов ОПЕК+ и шатдауна в США

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли на 28 и 26 центов соответственно после двух дней снижения. Инвесторы оценивают планы ОПЕК+ по увеличению добычи и последствия приостановки работы правительства США.

Цены на нефть стабилизировались после падения на фоне планов ОПЕК+ и шатдауна в США

Цены на нефть стабилизировались в среду после двух дней снижения на фоне того, как инвесторы оценивают планы ОПЕК+ по более значительному увеличению добычи в следующем месяце и последствия приостановки работы (шатдауна) правительства США, которые могут повлиять на экономическую активность и спрос на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 05:00 по Гринвичу (08:00 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 28 центов до 66,31 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 26 центов до 62,63 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть марки Brent и WTI упали более чем на 3%, что стало самым резким дневным падением с 1 августа. Во вторник они упали на 1,5%.

"Слабость обусловлена ​​в основном изменениями в сфере предложения, на фоне того, как ОПЕК постепенно восстанавливает добычу... что усиливает опасения рынка относительно потенциального избытка предложения", - заявил Сугандха Сачдева, основатель нью-делийской исследовательской компании SS WealthStreet.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известная как ОПЕК+, могут договориться об увеличении добычи нефти до 500 000 баррелей в сутки в ноябре, что в три раза превышает увеличение, достигнутое в октябре, в связи с тем, что Саудовская Аравия стремится вернуть свою долю.

Восемь членов группы, на долю которых приходится около половины мировой добычи нефти, рассматривают возможность увеличения добычи на 274 000-411 000 баррелей в сутки, сообщили два источника. Третий источник сообщил, что увеличение может составить 500 000 баррелей в сутки.

ОПЕК написала в публикации на X, что сообщения СМИ о планах увеличения добычи на 500 000 баррелей в сутки обманчивы.

Дополнительное давление на цены оказал отраслевой отчет, который показал, что запасы нефти в США сократились, а запасы бензина и дистиллятов выросли на прошлой неделе.

"Хотя запасы сырой нефти в США демонстрируют тенденцию к снижению, темпы сокращения замедлились, что смягчило оптимистичные настроения", - заявил Сачдева из SS WealthStreet.

В среду правительство США приостановило значительную часть своей деятельности, поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь соглашения о финансировании.

Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет

Агентства предупредили, что 15-я приостановка работы правительства с 1981 года приостановит публикацию сентябрьского отчета о занятости, который тщательно отслеживается, замедлит авиасообщение, приостановит научные исследования, задержит выплату заработной платы американским военнослужащим и приведет к отпуску 750 000 федеральных работников, что будет стоить 400 миллионов долларов в день.

Данные о промышленной активности в Азии, крупнейшем в мире регионе-потребителе нефти, также усилили опасения по поводу спроса на топливо.

Опросы, проведенные в среду, показали, что в сентябре производственная активность снизилась в большинстве крупных экономик, поскольку слабый спрос в Китае, замедление роста экономики США и надвигающиеся американские пошлины усилили давление на регион.

Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа - Орбан

Юлия Шрамко

