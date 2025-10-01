Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на тлі планів ОПЕК+ та шатдауну у США

Ціни на нафту стабілізувалися у середу після двох днів зниження на тлі того, як інвестори оцінюють плани ОПЕК+ щодо більш значного збільшення видобутку наступного місяця та наслідки призупинення роботи (шатдауну) уряду США, які можуть вплинути на економічну активність та попит на пальне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 05:00 за Гринвічем (08:00 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні зросли на 28 центів до 66,31 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 26 центів до 62,63 долара за барель.

У понеділок ціни на нафту марки Brent та WTI впали більш ніж на 3%, що стало найрізкішим денним падінням з 1 серпня. У вівторок вони впали на 1,5%.

"Слабкість зумовлена ​​в основному змінами у сфері пропозиції, на тлі того, як ОПЕК поступово відновлює видобуток... що посилює побоювання ринку щодо потенційного надлишку пропозиції", - заявив Сугандха Сачдєва, засновник нью-делійської дослідницької компанії SS WealthStreet.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відома як ОПЕК+, можуть домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на добу в листопаді, що в три рази перевищує збільшення, досягнуте в жовтні, у зв'язку з тим, що Саудівська Аравія прагне повернути свою частку.

Вісім членів групи, на частку яких припадає близько половини світового видобутку нафти, розглядають можливість збільшення видобутку на 274 000-411 000 барелів на добу, повідомили два джерела. Третє джерело повідомило, що збільшення може становити 500 000 барелів на добу.

ОПЕК написала в публікації на X, що повідомлення ЗМІ про плани збільшення видобутку на 500 000 барелів на добу оманливі.

Додатковий тиск на ціни чинив галузевий звіт, який показав, що запаси нафти в США скоротилися, а запаси бензину та дистилятів зросли минулого тижня.

"Хоча запаси сирої нафти в США демонструють тенденцію до зниження, темпи скорочення сповільнилися, що пом'якшило оптимістичні настрої", - заявив Сачдєва з SS WealthStreet.

У середу уряд США призупинив значну частину своєї діяльності, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти угоди про фінансування.

Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні

Агентства попередили, що 15-те призупинення роботи уряду з 1981 року призупинить публікацію вересневого звіту про зайнятість, що ретельно відстежується, уповільнить авіасполучення, призупинить наукові дослідження, затримає виплату заробітної плати американським військовослужбовцям і призведе до відпустки 750 000 федеральних працівників, що коштуватиме 400 мільйонів доларів на день.

Дані про промислову активність в Азії, найбільшому у світі регіоні-споживачі нафти, також посилили побоювання з приводу попиту на пальне.

Опитування, проведені в середу, показали, що у вересні виробнича активність знизилася в більшості великих економік, оскільки слабкий попит в Китаї, уповільнення зростання економіки США і американські мита, що насуваються, посилили тиск на регіон.

Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан