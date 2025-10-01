Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на тлі планів ОПЕК+ та шатдауну у США

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 7224 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 6466 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 4218 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 7600 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 12508 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 18664 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 29873 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46635 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37526 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46026 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
64%
758мм
Популярнi новини
"путін в глибині душі усвідомлює, що не може виграти. Це невиграшний бій для нього" — Кіт Келлог30 вересня, 20:56 • 12339 перегляди
Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер30 вересня, 23:07 • 6682 перегляди
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер30 вересня, 23:32 • 10860 перегляди
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 10388 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників00:55 • 9836 перегляди
Публікації
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 7298 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 12542 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46656 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 28406 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 73871 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Гакім Джеффріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харків
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 12247 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 16732 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 27421 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 39839 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 33426 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
C-130 Hercules
Північний потік

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на тлі планів ОПЕК+ та шатдауну у США

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на 28 та 26 центів відповідно після двох днів зниження. Інвестори оцінюють плани ОПЕК+ щодо збільшення видобутку та наслідки призупинення роботи уряду США.

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на тлі планів ОПЕК+ та шатдауну у США

Ціни на нафту стабілізувалися у середу після двох днів зниження на тлі того, як інвестори оцінюють плани ОПЕК+ щодо більш значного збільшення видобутку наступного місяця та наслідки призупинення роботи (шатдауну) уряду США, які можуть вплинути на економічну активність та попит на пальне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 05:00 за Гринвічем (08:00 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні зросли на 28 центів до 66,31 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 26 центів до 62,63 долара за барель.

У понеділок ціни на нафту марки Brent та WTI впали більш ніж на 3%, що стало найрізкішим денним падінням з 1 серпня. У вівторок вони впали на 1,5%.

"Слабкість зумовлена ​​в основному змінами у сфері пропозиції, на тлі того, як ОПЕК поступово відновлює видобуток... що посилює побоювання ринку щодо потенційного надлишку пропозиції", - заявив Сугандха Сачдєва, засновник нью-делійської дослідницької компанії SS WealthStreet.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відома як ОПЕК+, можуть домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на добу в листопаді, що в три рази перевищує збільшення, досягнуте в жовтні, у зв'язку з тим, що Саудівська Аравія прагне повернути свою частку.

Вісім членів групи, на частку яких припадає близько половини світового видобутку нафти, розглядають можливість збільшення видобутку на 274 000-411 000 барелів на добу, повідомили два джерела. Третє джерело повідомило, що збільшення може становити 500 000 барелів на добу.

ОПЕК написала в публікації на X, що повідомлення ЗМІ про плани збільшення видобутку на 500 000 барелів на добу оманливі.

Додатковий тиск на ціни чинив галузевий звіт, який показав, що запаси нафти в США скоротилися, а запаси бензину та дистилятів зросли минулого тижня.

"Хоча запаси сирої нафти в США демонструють тенденцію до зниження, темпи скорочення сповільнилися, що пом'якшило оптимістичні настрої", - заявив Сачдєва з SS WealthStreet.

У середу уряд США призупинив значну частину своєї діяльності, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти угоди про фінансування.

Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні01.10.25, 08:57 • 6454 перегляди

Агентства попередили, що 15-те призупинення роботи уряду з 1981 року призупинить публікацію вересневого звіту про зайнятість, що ретельно відстежується, уповільнить авіасполучення, призупинить наукові дослідження, затримає виплату заробітної плати американським військовослужбовцям і призведе до відпустки 750 000 федеральних працівників, що коштуватиме 400 мільйонів доларів на день.

Дані про промислову активність в Азії, найбільшому у світі регіоні-споживачі нафти, також посилили побоювання з приводу попиту на пальне.

Опитування, проведені в середу, показали, що у вересні виробнича активність знизилася в більшості великих економік, оскільки слабкий попит в Китаї, уповільнення зростання економіки США і американські мита, що насуваються, посилили тиск на регіон.

Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу - Орбан30.09.25, 00:22 • 3544 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Конгрес США
Білий дім
Саудівська Аравія
Китай
Сполучені Штати Америки