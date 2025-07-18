Цены на нефть почти не изменились на фоне перебоев в Ираке и опасений по поводу пошлин США

Цены на нефть в пятницу практически не изменились после роста на предыдущей сессии из-за опасений, что атаки беспилотников на нефтяные месторождения на севере Ирака приведут к сокращению поставок, а также опасений возможного снижения спроса на фоне неопределенности относительно таможенной политики США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4 цента, или 0,06%, до 69,48 доллара за баррель к 02:39 по Гринвичу (05:39 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 3 цента, или 0,04%, до 67,51 доллара за баррель.

Четыре дня атак беспилотников на нефтяные месторождения в Иракском Курдистане, которые привели к остановке половины добычи в регионе, поддержали цены, подняв оба контракта на 1 доллар в четверг.

Кроме того, сезонный спрос на путешествия поддержал рынок. В первые две недели июля мировой спрос на нефть составлял в среднем 105,2 млн баррелей в сутки, что на 600 000 баррелей в сутки больше, чем годом ранее, и в целом соответствует прогнозу, отмечают аналитики JPMorgan в исследовательской записке.

Однако неопределенность относительно окончательной таможенной политики США, которая, вероятно, будет урегулирована только после 1 августа, оказывает давление на рынок, наряду с планами крупных производителей нефти снять ограничения на добычу, что приведет к увеличению предложения по мере окончания сезонного летнего спроса в Северном полушарии. На этой неделе цены на нефть марок Brent и WTI упали более чем на 1%.

"Краткосрочные фундаментальные факторы рынка нефти остаются благоприятными, при этом рынок, как ожидается, будет оставаться достаточно напряженным в течение этого квартала, прежде чем предложение начнет расти по сравнению с последними тремя месяцами года", - отмечают аналитики ING в своей записке.

Добыча нефти в полуавтономном Курдистане сократилась на 140 000-150 000 баррелей в сутки, сообщили два представителя энергетического сектора, что составляет более половины от обычного уровня добычи в регионе, составляющего около 280 000 баррелей в сутки.

Официальные лица указали на ополченцев, поддерживаемых Ираном, как на вероятную причину атак на нефтяные месторождения в Иракском Курдистане на этой неделе, хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Несмотря на атаки, федеральное правительство Ирака заявило в четверг, что Иракский Курдистан возобновит экспорт нефти по трубопроводу в Турцию после двухлетнего перерыва.

Иракские нефтяные месторождения несколько дней под ударами неизвестных дронов