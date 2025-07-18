Ціни на нафту майже не змінилися на тлі перебоїв в Іраку та побоювань щодо мит США

Ціни на нафту в п'ятницю практично не змінилися після зростання на попередній сесії через побоювання, що атаки безпілотників на нафтові родовища на півночі Іраку призведуть до скорочення постачання, а також побоювань можливого зниження попиту на тлі невизначеності щодо митної політики США, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 4 центи, або 0,06%, до 69,48 долара за барель за 02:39 за Гринвічем (05:39 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 3 центи, або 0,04%, до 67,51 долара за барель.

Чотири дні атак безпілотників на нафтові родовища в Іракському Курдистані, які призвели до зупинки половини видобутку в регіоні, підтримали ціни, піднявши обидва контракти на 1 долар у четвер.

Окрім того, сезонний попит на подорожі підтримав ринок. У перші два тижні липня світовий попит на нафту становив у середньому 105,2 млн барелів на добу, що на 600 000 барелів на добу більше, ніж роком раніше, і загалом відповідає прогнозу, зазначають аналітики JPMorgan у дослідницькій записці.

Проте, невизначеність щодо остаточної митної політики США, яка, імовірно, буде врегульована лише після 1 серпня, чинить тиск на ринок, поряд із планами великих виробників нафти зняти обмеження на видобуток, що призведе до збільшення пропозиції у міру закінчення сезонного літнього попиту в Північній півкулі. Цього тижня ціни на нафту марок Brent та WTI впали більш ніж на 1%.

"Короткострокові фундаментальні фактори ринку нафти залишаються сприятливими, при цьому ринок, як очікується, залишатиметься досить напруженим протягом цього кварталу, перш ніж пропозиція почне зростати порівняно з останніми трьома місяцями року", - зазначають аналітики ING у своїй записці.

Видобуток нафти в напівавтономному Курдистані скоротився на 140 000-150 000 барелів на добу, повідомили два представники енергетичного сектора, що становить більше ніж половину від звичайного рівня видобутку в регіоні, що становить близько 280 000 барелів на добу.

Офіційні особи вказали на ополченців, що підтримуються Іраном, як на ймовірну причину атак на нафтові родовища в Іракському Курдистані цього тижня, хоча жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Попри атаки, федеральний уряд Іраку заявив у четвер, що Іракський Курдистан відновить експорт нафти трубопроводом до Туреччини після дворічної перерви.

Іракські нафтові родовища декілька днів під ударами невідомих дронів