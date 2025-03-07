Цены на картофель в Украине упали после значительного роста
Киев • УНН
После достижения 30 грн/кг на прошлой неделе, цены на картофель снизились до 18-28 грн/кг из-за спада торговой активности. Производители считают снижение временным из-за дефицита качественной продукции.
После значительного роста цен на картофель, который наблюдался на украинском рынке на прошлой неделе, уже на этой неделе произошло снижение стоимости этого продукта. Это произошло из-за уменьшения торговой активности в сегменте, Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что украинские фермеры были вынуждены пересматривать цены на имеющуюся продукцию и снижать их, хотя запасы картофеля в местных хранилищах уже исчерпываются.
Если еще неделю назад цены на картофель соответствующего качества часто достигали 30 грн/кг (примерно $0,73/кг), то ныне они находятся в пределах 18-28 грн/кг (примерно $0,44-0,68/кг), что на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Снижение цен, по словам производителей, обусловлено несколькими факторами, в частности подорожанием картофеля на прошлой неделе и отсутствием готовности покупателей покупать продукт по таким высоким ценам.
Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на картофель в Украине все же остаются на 18% выше, чем в начале марта 2024 года. Однако многие производители считают, что снижение цен является временным, поскольку на рынке наблюдается дефицит качественной продукции. Запасы картофеля в хозяйствах и у коммерческих производителей продолжают быстро уменьшаться, что может привести к дальнейшему росту цен в будущем.
Напоминаем
Стоимость тепличных огурцов в Украине снизилась на 11% до 80-120 грн/кг из-за увеличения предложения. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на фоне растущего предложения и низкого спроса.