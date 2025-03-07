Ціни на картоплю в Україні впали після значного зростання

Після значного зростання цін на картоплю, яке спостерігалося на українському ринку минулого тижня, вже цього тижня відбулося зниження вартості цього продукту. Це сталося через зменшення торгової активності в сегменті, Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, пише УНН.

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Зазначається, що українські фермери змушені були переглядати ціни на наявну продукцію і знижувати їх, хоча запаси картоплі в місцевих сховищах вже вичерпуються.

Якщо ще тиждень тому ціни на картоплю відповідної якості часто сягали 30 грн/кг (приблизно $0,73/кг), то нині вони знаходяться в межах 18-28 грн/кг (приблизно $0,44-0,68/кг), що на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зниження цін, за словами виробників, обумовлене кількома факторами, зокрема подорожчанням картоплі минулого тижня та відсутністю готовності покупців купувати продукт за такими високими цінами.

Варто зазначити, що на сьогодні ціни на картоплю в Україні все ж залишаються на 18% вищими, ніж на початку березня 2024 року. Однак, багато виробників вважають, що зниження цін є тимчасовим, оскільки на ринку спостерігається дефіцит якісної продукції. Запаси картоплі в господарствах та у комерційних виробників продовжують швидко зменшуватися, що може призвести до подальшого зростання цін у майбутньому.

Нагадаємо

Вартість тепличних огірків в Україні знизилася на 11% до 80-120 грн/кг через збільшення пропозиції. Експерти прогнозують подальше зниження цін на тлі зростаючої пропозиції та низького попиту.